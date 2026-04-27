Cagliari, Pisacane: "Il nostro progetto non è mai scricchiolato. Mendy? Scelto anche per il caldo"

Nel post partita della sfida tra Cagliari e Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico della formazione sarda Fabio Pisacane. Queste le sue parole: "Il nostro progetto non è mai scricchiolato, ha avuto delle difficoltà anche per gli infortuni, ma non era scontato arrivare a quattro giornate alla fine con otto punti di vantaggio".

Come mai ha scelto di lasciare fuori Palestra?

"Ho scelto di lasciare Palestra fuori seguendo delle mie sensazioni. Oggi le mie sensazioni non mi hanno tradito, così come quella di Mandy: visto il caldo, il clima e le condizioni dei compagni di squadra, mi sentivo che potesse darmi qualcosa. Certo, non mi aspettavo che facesse doppietta…".