Cagliari, vittoria contro l'Atalanta con i suoi giovanissimi che brillano

Una Die de sa Sardigna dolcissima quella che il Cagliari di mister Fabio Pisacane vivrà oggi. La vittoria conquistata ieri dalla compagine rossoblù a discapito dell'Atalanta ha concesso un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Vero, manca ancora la matematica per dichiarare l'obiettivo raggiunto, ma ormai basta davvero pochissimo. Il calendario forse non sorride tanto ai sardi, ma Deiola e soci sanno che per conquistare i traguardi bisogna sempre sudare e faticare. Contro il Bologna, infatti, l'attenzione e la cattiveria sotto porta non dovranno venir meno, esattamente come successo contro la Dea.

Quanti giovani sotto i riflettori

Oltre alla buonissima prestazione che ha concesso agli isolani di festeggiare la vittoria davanti al pubblico di casa, il Cagliari continua a stupire l'intera Serie A. Ieri è andato in gol un altro giovanissimo, Paul Mendy. L'attaccante classe 2007 è uno dei gioiellini di questa squadra che durante tutto l'anno non si è mai risparmiata dal mettere sul rettangolo verde tanti ragazzi. Qualcuno le definite coraggiose, qualche altro pazze. Intanto queste scelte di Pisacane stanno dando ragione al tecnico che, con i suoi giovani, sta dimostrando che tutto è possibile.

Le scelte di formazione vincenti

Oltre ai tanti ragazzi visti in campo, un'altra delle armi vincenti del tecnico rossoblù sono state le scelte di formazione. Da Gaetano schierato play alla decisione di mantenere Palestra (solo per l'occasione Atalanta) in panchina ad inizio gara, sono state diverse le carte sfoderate dall'allenatore. In tantissime occasioni le sue idee hanno avuto ragione e ciò dimostra ancora una volta quanto la preparazione di Pisacane, nonostante la giovane età e sia un neofita del campionato, sia all'altezza dei grandi.