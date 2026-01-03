Cagliari, Pisacane: "Mio fratello fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"

Fabio Pisacane interviene su Instagram per chiarire alcuni passaggi di quanto accaduto la scorsa notte, con l’aggressione ai danni della sua famiglia: “Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro.

Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato ferite alle gambe e sta bene, compatibilmente con l’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia.

Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”.