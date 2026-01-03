Paura per la famiglia Pisacane: aggredito il padre e gambizzato il fratello del tecnico del Cagliari

Weekend di paura per la famiglia di Fabio Pisacane. Andrea e Gianluca Pisacane, rispettivamente padre e fratello del tecnico del Cagliari, sono stati aggrediti nella notte nel pieno centro di Napoli, vicino vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli. Il padre dell’ex difensore, 67 anni, è stato picchiato, per fortuna riportando ferite lievi, mentre il fratello Gianluca, 27 anni, è stato raggiunto da due colpi di pistola sparati alle gambe.

Entrambi sono fuori pericolo: i criminali sarebbero stati in tre, tutti a volto scoperto. L’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte, con la chiamata al Pronto Soccorso giunta alle 4 della notte di oggi, 3 gennaio 2026. Il tutto è avvenuto a pochi passi da “Pisadog 19”, bar della famiglia Pisacane nel centro del capoluogo partenopeo.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto del commissariato Montecalvario: al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella legata all’incasso della serata, anche se dalle prime verifiche non emergerebbero elementi certi di una rapina. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.