Sfidare il Napoli per un napoletano? Pisacane: "Da 15 anni sono figlio della Sardegna"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta interna contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio della conferenza stampa: "Siamo mancati in alcuni dettagli un po' in tutto il campo, ma è vero che rispetto a Pisa ho ritrovato la mia squadra. Oggi abbiamo visto un Cagliari che ha giocato da Cagliari. Certo non siamo soddisfatti perché non abbiamo fatto punti, ma quanto meno rincuorati per aver ritrovato l'atteggiamento".

Quanto dà fastidio non aver conquistato i tre punti? Vi sta mancando qualcosa a livello tattico?

"Io credo che a livello tattico anche oggi siamo riusciti a creare qualche occasione, come quella di Esposito al primo tempo. Certo, dispiace aver preso gol nei primi 90'' ma alla squadra posso imputare poco. Abbiamo lasciato all'andata un Napoli pieno di top players, abbiamo ritrovato un Napoli pieno di top player, ma ora guardiamo al futuro".

Da napoletano, come è stato vivere questo match?

"Io sono quindici anni figlio della Sardegna, amo questa terra e sono contento di rappresentare questa terra".