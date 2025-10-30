Cagliari, Pisacane: "Tante assenze, ma non deve essere un alibi. Restiamo fiduciosi"

Fabio Piscane, tecnico del Cagliari, analizza la terza sconfitta consecutiva in casa col Sassuolo: "Stasera volevamo vincere per avere una classifica più serena, nei primi 40 minuti abbiamo tenuto meglio il campo poi sono emersi i valori del Sassuolo come era successo col Verona. Dispiace perché bisogna essere realisti: stasera ci mancavano dei singoli che potevano essere protagonisti, ma si sono infortunati. La squadra però ha cercato di riprendere il risultato. Bisogna restare fiduciosi".

Come si affronta questo momento delicato?

"I momenti delicati fanno parte di questo sport, soprattutto per una squadra come la nostra. Possono arrivare prima o dopo, ma arrivano. Si affrontano restando verticali, cercando di lavorare sodo: giocando con l'atteggiamento di stasera sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo".

Cosa è mancato per fare risultato?

"C'è anche l'avversario in campo e si fanno delle strategie, il Sassuolo ha una rosa importante. Il Cagliari è arrivato a questa gara con delle assenze, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo creato poco, però il primo tiro del Sassuolo con Thorstvedt è stato intorno al 40'. La partita è stata molto tattica".

Il digiuno di Esposito cominciava a pesare?

"Questo è quello che dobbiamo mettere dentro e portare a casa da una sconfitta, è importante che Seba si sia sbloccato. Nel primo tempo ne era arrivato un altro, peccato per il fuorigioco perché poteva cambiare l'inerzia della gara. Spero che si sblocchino anche gli altri giocatori offensivi, perché abbiamo bisogno dei loro gol".