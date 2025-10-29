Esclusiva TMW Cagliari, brilla Idrissi. Bisoli: “Sarà protagonista. E Pisacane sa cosa fare”

Brilla Riyad Idrissi. Protagonista del Cagliari, decisivo con un gol importante contro l’Hellas Verona. Il giovane difensore rossoblù è cresciuto in prestito al Modena, poi il Cagliari ha deciso di riportarlo a casa. E domenica scorsa contro l’Hellas Verona ha ripagato ulteriormente la fiducia. “È un giocatore molto importante perché conosce i suoi limiti e i suoi pregi. È un lavoratore incredibile, vuole sempre migliorare. Stava sempre con me a fare i cross dopo allenamento, voleva apprendere e migliorare quotidianamente”, racconta a TuttoMercatoWeb.com Pierpaolo Bisoli, suo allenatore del Modena ed ex tecnico proprio del Cagliari.

Dove può arrivare?

“Può essere un protagonista per la Serie A. Quando hai un calciatore così, che vuole migliorare e conosce pregi e difetti per un allenatore è una fortuna. Non mi stupisce che sia in A”.

E il Cagliari?

“Pisacane sa cosa fare. E quando un tecnico sa quello che deve fare è già tanto. Poi ha creato un gruppo importante. E questo è meglio di avere qualche calciatore sopra la media. Giulini ci ha visto giusto".

La giornata di B: il Palermo è caduto in casa, contro il Monza. Il Modena ha perso contro la Reggiana...

“La B riserva sempre delle sorprese. Ogni partita ha sempre le sue difficoltà. Il campionato si sta già spaccando tanto tra chi lotterà per il vertice e chi per la salvezza. Monza, Venezia, Palermo e Modena lotteranno per andare in A. Poi Cesena e Frosinone lotteranno per le zone alte a ridosso".