Cagliari, Prati: "Il mister conta su tutti noi, vogliamo sfruttare le nostre qualità per i tre punti"

Allo stadio Giovanni Zini va in scena una sfida delicata per le ambizioni di entrambe le formazioni. La Cremonese all'appuntamento con il morale provato da due sconfitte consecutive, l'ultima rimediata a Firenze con il gol decisivo di Kean. Anche il Cagliari cerca riscatto dopo la battuta d'arresto interna contro il Milan, gara nella quale i rossoblù avevano espresso un buon calcio nella prima frazione senza raccogliere punti.

I precedenti in Serie A testimoniano un equilibrio assoluto tra le due squadre: otto confronti totali hanno prodotto tre vittorie per i lombardi, due pareggi e tre successi dei sardi. Questo bilancio rende la partita ancora più imprevedibile e affascinante, con entrambe le compagini alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

Prima del fischio d'inizio, il centrocampista del Cagliari, Matteo Prati, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Che indicazioni vi ha dato il mister, soprattutto per il vostro ruolo di centrocampisti?

"Il mister sa che può contare su ognuno di noi centrocampisti. Quando andiamo in campo cerchiamo di essere sempre uniti e cerchiamo di dare il meglio per portare a casa i tre punti e per sfruttare le nostre qualità."

Quanto vi ha lasciato il primo tempo contro il Milan? Non sono arrivati i tre punti, ma forse dal punto di vista della consapevolezza tanto?

"Siamo una squadra che nelle ultime prestazioni sta facendo prestazioni importanti anche contro squadre di alta classifica, quindi è una consapevolezza che ci aiuta in questa partita sicuramente."

Ritrovate Nicola sulla panchina avversaria. Che cosa vi ha lasciato?

"Il mister Nicola è un mister molto forte, sappiamo il suo valore e quello che può dare ai suoi giocatori, quindi ci siamo preparati al meglio per cercare di portare a casa i tre punti."