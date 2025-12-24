Torino, torna di moda il nome di Prati. Prima serve una cessione a centrocampo

Con il mercato invernale alle porte e la necessità di intervenire senza stravolgere l’assetto della squadra, il Torino si prepara a muoversi con attenzione ma senza farsi cogliere impreparato. L’area tecnica guidata da Gianluca Petrachi tiene monitorati tutti i reparti, non solo per individuare possibili rinforzi, ma anche per farsi trovare pronta nel caso si concretizzassero delle uscite.

In quest’ottica torna di attualità il nome di Matteo Prati. Il centrocampista classe 2003 del Cagliari era già finito nel mirino granata nei mesi scorsi e resta un profilo particolarmente apprezzato. Il suo nome era stato accostato al Toro già dalla scorsa primavera, quando si iniziava a ipotizzare una separazione da Ricci, poi passato al Milan. Anche se il mercato ha preso altre direzioni, l’interesse non è mai venuto meno.

Un eventuale affondo per Prati sarebbe legato soprattutto a qualche partenza nel reparto di mezzo, oggi piuttosto affollato. Al netto dell’intoccabile Vlasic, stabilmente adattato al ruolo di mezzala, per gli altri due posti ci sono diversi giocatori in competizione, con alcune posizioni ancora in bilico. Il futuro di Ilkhan e Ilic, in particolare, resta da definire e potrebbe aprire nuovi scenari.

Prati rappresenterebbe un investimento in prospettiva, per età e caratteristiche ideali per il progetto granata. A Cagliari ha trovato continuità, anche se nell’ultimo periodo il suo minutaggio è leggermente calato, e resta un profilo seguito con grande attenzione in vista di gennaio. Lo riporta Tuttosport.