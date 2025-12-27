Cagliari, Prati eloggia Kilicsoy: "Lo vediamo ogni giorno in allenamento..."
Matteo Prati, centrocampista del Cagliari e autore del gol che ha permesso al Cagliari di agguantare il momentaneo pareggio contro il Torino, ha così commentato la gara ai microfoni di DAZN.
Che giudizio dai a Kilicsoy dopo il bellissimo gol dell'1-2?
"Ormai lo conosciamo bene Semi, lo vediamo ogni giorno allenarsi e sappiamo cosa può darsi e quali capacità ha. Oggi ha segnato con una prodezza fantastica e fondamentale per il nostro cammino".
Come giudichi la partita?
"Siamo davvero contentissimi, oggi contava fare punti e fare bottino pieno è tanto bello quanto importante, lo meritiamo e lo volevamo specie dopo le ultime due partite in cui ci erano sfuggiti".
