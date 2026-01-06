Torino, si cambia: in difesa uno tra Ricardo e Coppola. Con un gioiello a centrocampo

Il Torino cambia con il ritorno del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Come già ampiamente lasciato intendere, la rosa di Marco Baroni va sfoltita e come indiziato numero uno alla partenza ci sarebbe Ivan Ilic: il centrocampista serbo di 24 anni non ha mai convinto fino in fondo dalle parti granata e si sta sempre più scaldando l'ipotesi di uno scambio con Belahyane della Lazio.

Passando alla difesa, secondo quanto riportato da La Repubblica di Torino, piace e molto il brasiliano David Ricardo: classe 2002 e militante nel Botafogo, ha un valore che si aggira attorno ai 9 milioni di euro. Identikit che darebbe nuova linfa alla retroguardia granata. Altrimenti come nuova opzione ci sarebbe Diego Coppola: prodotto targato Verona, in estate ha lasciato l'Italia per volare dritto in Premier League e indossare la maglia del Brighton per circa 11 milioni di euro. Con i Seagulls fatica a inserirsi e guadagnare minuti, mentre il Torino gli garantirebbe tutto quello che desidera.

A centrocampo, invece, si pensa a Matteo Prati come sostituto di Asllani in uscita: il mediano italiano del Cagliari, 22 anni, è da diverso tempo accostato al club piemontese e chissà se la dirigenza riuscirà a chiudere l'affare stavolta.