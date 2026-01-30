Ufficiale Cagliari, preso il giovane Di Paolo: resta in prestito al Siracusa fino al termine della stagione

Il Cagliari Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Siracusa del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Di Paolo, che firma un contratto sino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni a favore del Club. Il calciatore resterà in prestito al Siracusa sino al 30 giugno 2026.

Classe 2006, nato a Pescara e cresciuto a Francavilla, Di Paolo è un attaccante esterno mancino abile nell’uno contro uno e nella ricerca della giocata a beneficio della manovra offensiva e della finalizzazione. Impiegato principalmente sulla corsia di destra, non disdegna anche la fascia opposta garantendo molteplici opzioni tecnico tattiche. Cresciuto nell’Alcyone Francavilla, è approdato poi nel vivaio del Torino nel 2021, totalizzando 71 presenze in granata con 8 gol e 5 assist tra Under 17 e Under 18. Quindi l’avventura al Siracusa. Il 19 gennaio 2025 il primo gol nel calcio “dei grandi”, appena entrato in campo nella vittoria per 4-1 sul Nissa. L’esordio in Serie D con il Siracusa era arrivato il 15 settembre 2024 contro il Ragusa. Da segnalare gli altri due gol nelle cinque gare della Poule Scudetto di categoria. Con i siciliani arriverà dunque la promozione in Serie C, per lo sbarco nel calcio professionistico: il 16 agosto il debutto in Coppa Italia di Serie C a Foggia, il 25 dello stesso mese quello in campionato a Salerno. Il 25 ottobre il primo dei 4 gol sin qui realizzati in 18 partite di campionato: lo firmerà nel 4-1 al Casarano, gli altri rispettivamente contro Team Altamura, Salernitana e Benevento appena domenica scorsa.

Un importante e costante percorso di crescita che lo ha reso tra i prospetti più interessanti del calcio italiano prima del calcio giovanile e poi delle categorie inferiori. Nel corso delle ultime stagioni si è distinto per continuità di rendimento, personalità e qualità tecniche, attirando l’attenzione di diversi osservatori. Il prestito consentirà al giovane calciatore di proseguire il proprio processo di maturazione, accumulando esperienza preziosa prima di sbarcare in Sardegna.

Complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione, Sebastiano.