Besiktas, ecco Asllani: visite mediche completate, ormai manca solo l'annuncio

C'è un lieto fine per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002, finito ai margini del Torino dopo appena sei mesi in prestito dall'Inter, ha imboccato un'altra strada e deciso di affrontare un'avventura lontano dall'Italia, all'estero. Precisamente in Turchia, al Besiktas, dopo un affare chiuso con il club nerazzurro tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro.

"Il calciatore professionista Kristjan Asllani, con il quale abbiamo iniziato le trattative per il trasferimento, è stato sottoposto alle visite mediche presso l'Ospedale Acibadem Altunizade", ha informato in questi istanti il club turco tramite i propri canali social. "Asllani, dopo i dettagliati esami del sangue, è stato visitato nei reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. I controlli sanitari sono stati completati con l'esecuzione dei test polmonari e da sforzo", l'analisi approfondita e riportata dal Besiktas.

Confermata dunque l'indiscrezione di TuttoMercatoWeb riguardo il trasferimento del giocatore in Super Lig, dove le Aquile nere al momento si trovano al quinto posto in classifica con 33 punti in 19 giornate disputate. Qui Asllani potrà rilanciarsi dopo la brutta parentesi in maglia granata e incontrerà El Bilal Touré, esterno offensivo che ha militato in Serie A, in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Atalanta.