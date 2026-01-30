Juventus, ai playoff c'è il Galatasaray. Comolli: "Felici di giocare il ritorno in casa"

Damien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus, e Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del Club bianconero, hanno commentato da Nyon il sorteggio del turno di playoff di Champions League.

DAMIEN COMOLLI

«Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall'avversario, sarebbe stata dura. Sarà entusiasmante andare a Istanbul, troveremo un'atmosfera incredibile allo stadio. Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus. Sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti».

GIORGIO CHIELLINI

«Dovremo essere bravi ad andare in quello stadio a giocare la nostra partita. Poi ci sarà il ritorno, ma sarà fondamentale disputare una grande gara in Turchia perchè il Galatasaray è una squadra forte e il nostro compito sarà cercare di colpirli nei loro punti deboli. Allo stesso tempo rispetteremo la loro qualità perchè hanno giocatori importanti in tutti i reparti, ma dovremo anche essere consapevoli delle nostre qualità. Dovremo essere maturi e giocare una partita da Juventus. Osimhen? È un attaccante forte, che attacca la profondità, e ha una fame rara, che si vede in pochi giocatori. Sarà un bel test per vedere quanto siamo migliorati».