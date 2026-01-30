Juventus, troppo tardi per Guessand: l'ivoriano è pronto alle visite mediche col Crystal Palace

Tra le piste battute per rinforzare l’attacco bianconero è spuntato un nome inatteso. Nelle ultime ore la Juventus avrebbe chiesto informazioni all’Aston Villa per Evann Guessand, profilo seguito con interesse anche da Luciano Spalletti. Un tentativo esplorativo che si inserisce nella ricerca di un centravanti in linea con le esigenze tecniche e tattiche del club torinese.

L’ivoriano, ala destra classe 2001, ha raccolto poco più di 1000 minuti stagionali e segnato 2 gol, ma il suo futuro sembra già indirizzato verso Londra. Il Crystal Palace, infatti, è molto avanti nella trattativa e spinge per chiudere l’operazione in tempi brevi. Guessand sarebbe sulla strada per completare un prestito fino al termine della stagione, con un accordo che prevede un obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di sterline (oltre 32 milioni di euro) al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Come riferito da Sky Sports UK, la mossa della Juventus appare tardiva e difficilmente destinata a cambiare l’esito della vicenda. L’intesa con il Palace, infatti, include anche un contratto quadriennale per il giocatore, che diventerebbe effettivo al momento del riscatto definitivo. Giovedì Guessand si è recato a Londra per definire gli ultimi passaggi burocratici, mentre per venerdì sono previste le visite mediche. Il quadro, dunque, sembra ormai tracciato: la Juve ha provato a inserirsi, ma il treno per Guessand appare già in partenza verso Selhurst Park.