Catanzaro, in arrivo un rinforzo per la difesa: è il centrale Jack dello Spezia
Gli arrivi di Giovanni Bonfanti e Marco Ruggero, oltre a quello di un Leonardo Sernicola che può giocare anche da centrale, per rinforzare la difesa dello Spezia in questo mercato di gennaio spingono lontano dalla piazza ligure il giovane brasiliano Fellipe Jack, classe 2006.
Il calciatore di proprietà del Como con la maglia bianca ha giocato solo sette presenze finendo fuori dalle rotazioni dopo gli errori commessi contro il Modena. L’arrivo dei sopraccitati centrali ha fatto il resto con i lariani che hanno così deciso di spostarlo in un altro club di Serie B. Come raccolto dalla redazione di TMW Jack è infatti vicino al trasferimento al Catanzaro sempre con la formula del prestito. Un affare non ancora chiuso, ma in dirittura d’arrivo.
