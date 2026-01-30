TMW
Juve Stabia, non solo Ricciardi. Arriva anche Kassama: sostituirà Ruggero in difesa
Dopo aver vestito la maglia del Bari in questi primi sei mesi della stagione per il difensore Sheriff Kassama ci sarà una nuova esperienza in Serie B. Come raccolto dalla nostra redazione il centrale classe 2004 si trasferirà, sempre con la formula del prestito, alla Juve Stabia che ha trovato l’accordo con il Trento proprietario del cartellino. Il calciatore dunque prenderà il posto in rosa di quel Ruggero ceduto allo Spezia.
Assieme a Kassama è in arrivo anche il laterale Manuel Ricciardi, classe 2000, del Cosenza dove in questa prima parte di stagione ha messo a segno sette reti in 20 presenze. Per lui si prevede un trasferimento a titolo definitivo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile