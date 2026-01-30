Cesena, ecco l'erede di Adamo: in arrivo Corazza dal Bologna. Era al Pescara
TUTTO mercato WEB
Il Cesena sembra aver trovato il profilo giusto per sostituire l’esterno Emanuele Adamo, ceduto allo Spezia in questo mercato. Il nome è quello di Tommaso Corazza, classe 2004 di proprietà del Bologna che in questa prima metà della stagione ha giocato al Pescara mettendosi in mostra mettendo a segno tre reti in 15 presenze.
Il giocatore farà ritorno al Bologna per fine prestito e sarà poi girato con la stessa formula al club romagnolo che dunque colmerà il buco lasciato dalla partenza dell’esterno mancino. Lo riferisce il Corriere Romagna.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile