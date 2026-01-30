Ufficiale Il Gubbio saluta Tommasini. Ha firmato con il Foggia: contratto fino al giugno 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 le prestazioni sportive del calciatore Christian Tommasini.

A Christian il più sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata in questo anno e mezzo in rossoblù e i migliori auguri per il proseguimento di questa stagione e della carriera in generale".

Questa, invece, la nota del Foggia: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo oneroso definitivo, dal Gubbio, le prestazioni sportive dell’attaccante Christian Tommasini, che si lega al club rossonero con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Attaccante nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 14 marzo 1998, Tommasini è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Sampdoria, prima di approdare tra i professionisti con il Pontedera nella stagione 2018/2019, con cui realizza 7 reti in 36 presenze.

Nel 2021 viene acquistato dal Pisa, che nelle stagioni successive lo cede in prestito a Imolese, Fiorenzuola, Paganese e Taranto, prima del trasferimento al Pescara. Nella scorsa stagione è in forza al Gubbio, club con cui ha disputato anche la prima parte dell’attuale annata sportiva.

Nel corso della sua carriera, Tommasini vanta oltre 200 presenze in Serie C e 48 reti complessive.

Benvenuto Christian!".

Nota, quella dei rossoneri, cui hanno fatto seguito anche le prime parole del giocatore: "Ho fortemente voluto questa esperienza e ringrazio la proprietà per la fiducia e l’opportunità che mi è stata data. Sono davvero felice di vestire la maglia rossonera: ho avuto modo di giocare da avversario allo Zaccheria e ho sempre percepito la grande passione dei tifosi".