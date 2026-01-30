TMW La Juventus Next Gen mette nel mirino Sina. Si tratterà a breve con l'Union Brescia

Dopo soli sei mesi, Samuele Sina potrebbe cambiare casacca, perché intorno al suo nome si sono accese importanti sirene di mercato, con questi ultimi giorni di operazioni ufficiali che saranno quindi caldissimi. Il difensore classe 2007 è attualmente in forza all'Ospitaletto, dove è approdato in estate in prestito dall'Union Brescia, ma, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, su di lui è forte l'interesse della Juventus Next Gen, che vorrebbe tentare l'affondo per portarlo in bianconero.

Saranno quindi giorni a ritmi serrati per lo sviluppo dell'eventuale trattativa, con il conto alla rovescia che, come prima accennato, è però partito: alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio, infatti, arriverà il gong per la chiusura delle operazioni.