Cagliari, Pisacane sul mercato: "Siamo ancora vigili. Confronto quotidiano con la società"

"Il Verona è ferito, vuole dare segnali di vitalità e noi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che queste due vittorie abbiano cambiato quello che ci diciamo dall'inizio". Parla così Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa alla vigilia della partita che sa di scontro salvezza per il Verona mentre i sardi sostano in acque tranquille di classifica (dodicesimo posto a +8 dalla zona retrocessione).

Poi uno sguardo ai nuovi arrivati, a partire dall'ala sinistra uruguaiana Agustín Albarracín, prelevato dal Boston River per poco più di 2 milioni di euro: "Albarracin lo abbiamo seguito, ha qualità e vede la porta: è convocato, speriamo che domani possa essere della gara anche se non è ancora arrivato il transfer", ha dichiarato Pisacane. Quanto ad Alberto Dossena, tornato in Sardegna dopo un anno e mezzo di lontananza, seppur in prestito: "Mette benzina nel motore ogni giorno che passa, può darci una grossa mano e mi auguro di vederlo presto all’opera", ha spiegato il tecnico di Casteddu.

Con un commento dedicato al mercato invernale diretto alla chiusura: "Sul mercato siamo ancora vigili. Oggi abbiamo messo due calciatori dentro, la società ha fatto anche altro operazioni come Gallea o Di Paolo. Non ci faremo trovare impreparati, con la società c’è un confronto quotidiano: vedremo se ci sarà la possibilità di aggiungere un altro tassello".