Mantova, Modesto: "Se quello contr il Pescara è uno scontro salvezza? Sì, e ne siamo coscienti"

"Arriviamo da una partita non facile da digerire, il risultato è stato pesante ma abbiamo lavorato su alcuni spunti che la stessa ci ha offerto, anche perché domani ci attende una gara molto importante da giocare. Se quello di domani è uno scontro salvezza? Sì, e ne siamo coscienti": esordisce così, nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Mantova Francesco Modesto, che ha parlato alla vigilia della gara contro il Pescara, valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie B.

Il discorso va quindi subito all'avversario: "Il Pescara, formazione allenata bene, ha dato fastidio a tante squadre, quindi dovremmo fare la nostra gara con l'equilibrio giusto e la voglia di fare risultato anche fuori casa. Chiaro, anche loro vorranno fare punti, servirà estrema attenzione su tutto, ma le insidie ci sono in ogni gara, e a quelle dobbiamo sempre essere preparati. A esempio, dobbiamo migliorare nel capire i momenti della gara. A ogni modo, quella di domani sarà una gara importante, e probabilmente sporca, ma non deve esserci una pressione insana".

Nota su Lorenzo Insigne, che non sarà però ancora disponibile per gli abuzzesi: "Gli dà entusiasmo, come il Papu Gomez a Padova. Solo la loro presenza, infiamma la piazza".

Conclude: "Dobbiamo inserire i nuovi più velocemente possibile, ma è normale serva tempo per capire l'ambiente Mantova e il nostro modo di lavorare. Non è semplice, ma tutti quanti insieme dobbiamo riuscire a integrarli più velocemente possibile, non c'è ormai più troppo tempo, anche se ad alcuni magari servirebbe".