Let’s dance: Hellas Verona, Kieron Bowie ha completato le visite mediche. Ora la firma, i dettagli
Kieron Bowie, nuovo acquisto dell’Hellas Verona, ha ultimato pochi minuti fa le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il club scaligero, svolte in mattinata presso il centro polifunzionale Don Calabria.
L’attaccante scozzese, soprannominato Ziggy - ma in realtà non c’è nessun legame di parentela con David Bowie -, arriva dall’Hibernian nell’ambito di un’operazione da circa 6 milioni di euro, più bonus. Sarà il sostituto di Giovane, brasiliano passato al Napoli in questo mercato invernale.
Bowie firmerà nel pomeriggio un contratto fino al 2030.
