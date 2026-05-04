Cagliari, prima offerta per Kilicsoy da 6 milioni di euro. Besiktas fermo nelle sue posizioni

Il Cagliari vuole la conferma di Semih Kilicsoy, giovane talento turco su cui il club rossoblù ha deciso di investire già la scorsa estate con un prestito con diritto di riscatto e che ha ripagato le aspettative a suon di gol.

La società sarda, secondo quanto riferito da Turkiyetoday.com, ha tentato di giocare d’anticipo, cercando di strappare uno sconto significativo rispetto ai 12 milioni fissati nell’opzione di riscatto. Secondo quanto si legge, la prima offerta di Angelozzi è stata di 6 milioni di euro, ma da Istanbul è arrivato un secco “no”. Il Besiktas non intende fare sconti. Il club turco crede fortemente nel valore del proprio gioiello e considera la clausola già pattuita come l’unico punto di partenza per trattare. Una linea dura che complica i piani del Cagliari.

Recente lo stesso Sergen Yalcin, allenatore del Besiktas, ha parlato del futuro dell'attaccante turco: "Non è questo il momento di parlarne. Valuteremo tutto a fine stagione. Semih è un giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile: se non dovesse restare lì, tornerà naturalmente al suo club".