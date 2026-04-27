TMW Kilicsoy desaparecido: non gioca titolare da oltre un mese, Pisacane gli ha preferito un 2007

Che fine ha fatto Semih Kilicsoy? Dopo una prima parte di stagione vissuta da protagonista con la maglia del Cagliari, il centravanti turco classe 2005 sembra completamente sparito dai radar della formazione di Fabio Pisacane che da settimane a questa parte gli sta preferendo diversi giocatori, da Folorunsho, a Borrelli, oggi addirittura il classe 2007 Paul Mendy, al debutto assoluto dal primo minuto.

L'ultima partita da titolare di Kilicsoy è datata 15 marzo, circa un mese e mezzo fa, e nelle ultime partite è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Il motivo sembra vada ricercato in uno scarso impegno del turco in allenamento, come raccontato da Pisacane nel post partita dell'Inter: "In questo momento non mi offre garanzie dal punto di vista fisico".

Inutile dire che lo scarso impiego di Kilicsoy abbia riacceso dei dubbi sul suo futuro in Sardegna. Il giocatore è infatti arrivato la scorsa estate dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una cifra molto importante per un giocatore che al momento sembra finito ai margini della rosa ma che avrà un altro mese a disposizione per far ricredere il suo allenatore.

Clicca qui per leggere le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta.