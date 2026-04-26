Cagliari, Pisacane sulla tirata d'orecchie a Kilicsoy: "L'abbiamo coccolato tanto all'inizio..."

Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, ha risposto anche a una domanda sul rendimento in calo di Semih Kilicsoy. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Cagliari:

Come ha reagito Kilicsoy alla tirata di orecchie?

"Kilicsoy è un ragazzo che viene da un altro paese, con una cultura differente e l'abbiamo coccolato tanto all'inizio. Adesso deve fare uno step importante. Questa settimana ha lavorato bene, deve trovare la continuità a livello di intensità negli allenamenti. Gioca in un campionato difficilissimo, con difensori fortissimi. Ha avuto la sua dose di carica con il Pisa, poi il Ramadan l'ha un po' frenato. Mi auguro che ora, in queste ultime partite, abbia un rendimento migliore".

I numeri stagionali di Kilicsoy

L'attaccante turco, classe 2005, in questa stagione ha collezionato 25 presenze e 4 reti tra le fila dei rossoblù. Sono 1089 i minuti da lui giocati finora.

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