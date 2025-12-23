Sampdoria, Radonuvic per risolvere la questione fra i pali. Serve anche un difensore
A Bogliasco il mercato di gennaio non riguarda solo l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la Sampdoria sta lavorando anche per sistemare definitivamente la questione portiere e il nome caldo è quello di Boris Radunović. Il profilo del portiere serbo piace, ma la concorrenza dello Spezia rende l’operazione tutt’altro che semplice.
Nel frattempo, la titolarità è passata nelle mani di Ghidotti, nonostante alcuni errori pesanti come quello costato caro nella trasferta di Bolzano. Alle sue spalle, Coucke non ha convinto: il portiere belga, reduce dall’esperienza nella Saudi Pro League, ha avuto responsabilità evidenti nelle sconfitte contro Cesena e Monza. La dirigenza, dunque, valuta un innesto affidabile tra i pali.
Non meno urgente è il rinforzo in difesa centrale. Nelle ultime gare lo staff tecnico ha adattato Abildgaard nel pacchetto arretrato insieme a Venuti e Hadzikadunic, una soluzione di emergenza che evidenzia la necessità di un centrale di ruolo. Gennaio dovrà dare risposte chiare
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.