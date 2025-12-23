Sampdoria, Radonuvic per risolvere la questione fra i pali. Serve anche un difensore

A Bogliasco il mercato di gennaio non riguarda solo l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la Sampdoria sta lavorando anche per sistemare definitivamente la questione portiere e il nome caldo è quello di Boris Radunović. Il profilo del portiere serbo piace, ma la concorrenza dello Spezia rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Nel frattempo, la titolarità è passata nelle mani di Ghidotti, nonostante alcuni errori pesanti come quello costato caro nella trasferta di Bolzano. Alle sue spalle, Coucke non ha convinto: il portiere belga, reduce dall’esperienza nella Saudi Pro League, ha avuto responsabilità evidenti nelle sconfitte contro Cesena e Monza. La dirigenza, dunque, valuta un innesto affidabile tra i pali.

Non meno urgente è il rinforzo in difesa centrale. Nelle ultime gare lo staff tecnico ha adattato Abildgaard nel pacchetto arretrato insieme a Venuti e Hadzikadunic, una soluzione di emergenza che evidenzia la necessità di un centrale di ruolo. Gennaio dovrà dare risposte chiare