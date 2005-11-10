Il Cagliari ritrova Trepy dopo il dramma di agosto. Pisacane: "Viene con noi a Roma"

"Winks non è convocato come Felici e Idrissi. Viene a Roma con noi Trepy e gli altri sono tutti arruolabili". Così Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, alla vigilia della sfida con la Roma. La buona notizia riguarda soprattutto Yael Trepy, attaccante francese classe 2006 che lo scorso agosto aveva rischiato di annegare in piscina a Baja Sardinizia. Il giocatore era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari e tenuto in coma farmacologico dopo che la tac toracica aveva rivelato una grande quantità di acqua nei polmoni.

Il ragazzo per fortuna ha superato il momento delicato ed ha recuperato in maniera velocissima. Dopo aver lasciato l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, si era trasferito nel Trentino per il percorso riabilitativo. Poi il ritorno al centro sportivo di Assemini con un progressivo aumento dei carichi di lavoro. La scorsa settimana è tornato a lavorare con i compagni, Pisacane inizialmente pensava di mandarlo a giocare con la Primavera ma ora ha deciso di portarlo con la squadra nella difficile trasferta dell'Olimpico.