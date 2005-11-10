Problema alla spalala per Depaoli: la Samp perde per almeno 15 giorni il centrocampista

Una gara non particolarmente fortunata quella di sabato per la Sampdoria, che ha pareggiato 1-1 sul campo del SudTirol - che ha acciuffato un punto nei minuti finali - e ha perso per almeno due settimane Fabio Depaoli, vittima, come si legge nella nota del club blucerchiato, di "una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra"; tra 15 giorni nuovi esami strumentali daranno ulteriore valutazione del tutto.

Riportiamo dunque ora il comunicato:

"Gli esami strumentali e la consulenza ortopedica specialistica a cui si è sottoposto in data odierna Fabio Depaoli presso il Concordia Hospital di Roma hanno confermato una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra, rimediata nel corso della partita Südtirol-Sampdoria.

È stato fissato un appuntamento di controllo con il dottor Giovanni Di Giacomo tra 15 giorni, al termine del quale verrà effettuata una nuova valutazione riguardo alla riabilitazione del calciatore".