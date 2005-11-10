Lontani chiede di essere più vicino... alla porta. Il gol all'Olimpico un altro messaggio a Gilardino

Il gol, abbastanza casuale, ma prima una prestazione fatta di diverse iniziative interessanti e conclusioni provate, parlano in favore di Simone Lontani dopo la terza sconfitta di fila dei gialloblù, tornati da Roma con sensazioni positive ma zero punti. Dopo un inizio superlativo con il Parma, il classe 2008 è finito un po' indietro nelle gerarchie con l'arrivo di Gilardino sulla panchina ducale, anche se il mister biellese ha spesso dichiarato di credere fortissimamente nelle sue qualità, ma sa farsi notare anche quando entra a gara in corso.

Il gol è l'ennesimo messaggio: Lontani deve giocare in attacco

E' il caso di Lazio-Parma di pochi giorni fa, quando il suo gol ha almeno spezzato la maledizione della fase offensiva del Parma del nuovo corso Gilardino (ironico no?), fermo a zero gol in tre gare prima della stoccata dell'ex Milan, fortunato a indovinare una traiettoria beffarda che ha ingannato Mandas, fin lì forse il migliore in campo e dato una gioia ai fantallenatori che hanno creduto in lui.

Gilardino ha parlato spesso di un Lontani mezzala, ma ancora una volta (sono 4 in tutti le competizioni, su un totale di 7 gol in casa Parma, ndr) il giovane attaccante ha dato prova di essere molto efficace quando la porta è vicina. Chissà se Gilardino avrà colto il segnale in vista della prossima gara contro l'Udinese, sfida che sarà forzatamente decisiva per il suo cammino in Emilia.