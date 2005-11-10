Altamura, tesserato il classe 2008 Savanè: contratto fino a giugno con opzione biennale

Ufficiale
Altamura, tesserato il classe 2008 Savanè: contratto fino a giugno con opzione biennaleUfficiale
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 14:48Serie C
autore Claudia Marrone
26.10.2026 14:48Serie C
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Altamura "comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Mohamed Savanè, classe 2008, fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2029.
L’accordo conferma l’attenzione della società verso i giovani talenti e la valorizzazione dei profili di prospettiva.
Il club rivolge a Mohamed un caloroso benvenuto e i migliori auguri per questa nuova esperienza in biancorosso.
Benvenuto ad Altamura, Mohamed!".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Oggi
14:48 Serie CUfficiale
UfficialeAltamura, tesserato il classe 2008 Savanè: contratto fino a giugno con opzione biennale
13:33 Serie CTMW
TMWInter, non c'è solo Lavelli. I talenti dell'U23 che possono andare "in soccorso" di Chivu
12:47 Serie C
Torna in campo la Serie C: gli arbitri degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria
10:33 Serie CTMW
TMWDall'esonero nel giorno del suo compleanno al possibile ritorno: il Giugliano sonda Capuano
08:19 Serie C
Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Ieri
19:34 Serie C
Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
19:04 Serie CLive TMW
Live TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi