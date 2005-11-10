Il Napoli rischia di riavere Badiashile solo nel 2027. Spinazzola salta un paio di partite

Non sono arrivate buone notizie quest'oggi per il Napoli, che dovrà fare a meno per un po' di due protagonisti della sua fase difensiva come il centrale Benoit Badiashile e l'esterno Leonardo Spinazzola. Il primo è uscito anzitempo per infortunio, il secondo invece è subentrato nel finale per un quarto d'ora circa, risultando però vittima di un problema fisico nelle ore subito a seguire il match.

Rischio 2027 per il francese

Partendo dal primo, che ha anche l'infortunio più grave tra i due, si può sostenere che il Napoli spera di riavere Badiashile almeno prima dell'arrivo del nuovo anno, ma non sarà così semplice. Per una lesione di medio grado al retto femorale, l'infortunio che ha patito, di solito si osserva un periodo di sosta tra il mese e il mese e mezzo: possibile che rientri quindi solo nel 2027. Il rischio è che salti fino a 12 partite: 9 di Serie A e le tre di Champions prima della fine dell'anno solare.

Spinazzola un paio di gare fuori

Infortunio meno problematico invece quello sofferto da Spinazzola. Anche nel suo caso c'è lesione muscolare, ma è di basso grado. Nelle speranze dello staff medico azzurro, il suo rientro dovrebbe essere la settimana prossima, dopo gli impegni di campionato contro il Monza (infrasettimanale) e la Juventus (domenica prossima).