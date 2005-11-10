Lazio, il paradosso biancoceleste: più tifosi in trasferta che all'Olimpico
Daniel Uccellieri
La Lazio si ritrova a vivere un paradosso: mentre la protesta svuota l'Olimpico, in trasferta i tifosi biancocelesti continuano a mobilitarsi in massa. Domani, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sono attesi circa 10mila laziali, un numero persino superiore ai 9.591 spettatori presenti all'ultima partita casalinga. Un esodo che trasformerà lo stadio di Reggio Emilia in una sorta di casa biancoceleste.
Lazio, al Mapei attesi 10mila tifosi
L'impianto emiliano può ospitare 21.525 persone e i sostenitori della Lazio potrebbero occuparne quasi la metà. Il settore ospiti, da circa 4mila posti, non è bastato a soddisfare tutte le richieste, tanto che la presenza biancoceleste andrà ben oltre la capienza riservata ai tifosi in trasferta.
La Curva Nord ha invitato i sostenitori a portare bandiere e stendardi, con l'obiettivo di creare uno spettacolo di colori e calore. Una partecipazione che racconta la contraddizione del momento: la protesta contro la società continua all'Olimpico, ma lontano da Roma il sostegno alla squadra resta fortissimo.