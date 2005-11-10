Serie B, gli arbitri della 9ª giornata: il big match Pisa-Palermo al sig. Chiffi di Padova
Claudia Marrone
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si giocherà in turno infrasettimanale, tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
BENEVENTO - CATANZARO
Alberto Poli di Verona
Berti - Bianchini
IV Ufficiale: Mucera
Var: Rutella (on site stadio Vigorito Benevento)
Avar: Guida (on site stadio Vigorito Benevento)
ASCOLI - SAMPDORIA
Marco Di Bello di Brindisi
Mokhtar - Monaco
IV Ufficiale: Crezzini
Var: Massimi (on site stadio Vigorito Del Duca Ascoli)
Avar: Del Giovane (on site stadio Del Duca Ascoli)
CESENA - EMPOLI
Mario Perri di Roma 1
Laudato - Russo
IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
Var: Baroni
Avar: Dionisi
VICENZA - MODENA
Daniele Perenzoni di Rovereto
Vecchi - Garzelli
IV Ufficiale: Diop
Var: Maggioni (on site stadio Menti Vicenza)
Avar: Meraviglia (on site stadio Menti Vicenza)
MANTOVA - CREMONESE
Antonio Rapuano di Rimini
Ceolin - Laghezza
IV Ufficiale: Drigo
Var: Paterna
Avar: Giua
PADOVA - SUDTIROL
Edoardo Manedo Mazzoni di Prato
Bercigli - Gentile
IV Ufficiale: Calzavara
Var: Pezzuto
Avar: Prontera
VIRTUS ENTELLA - AVELLINO
Simone Galipò di Firenze
Rinaldi - Pistarelli
IV Ufficiale: Pacella
Var: Volpi
Avar: Di Vuolo
PISA - PALERMO
Daniele Chiffi di Padova
Tegoni - Colaianni
IV Ufficiale: Arena
Var: Di Paolo
Avar: Cosso
CARRARESE - AREZZO
Marco Di Loreto di Terni
Barone - Pedone
IV Ufficiale: Turrini
Var: Prontera
Avar: Maggioni
JUVE STABIA – HELLAS VERONA
Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta
Zanellati - Chiavaroli
IV Ufficiale: Palmieri
Var: Dionisi
Avar: Paganessi