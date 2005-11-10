Torna in campo la Serie C: gli arbitri degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria
Claudia Marrone
Smaltite le fatiche del campionato, che ha archiviato l'11ª giornata, torna in campo la Serie C, e lo fa con le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia di categoria: come da regolamento, le stesse "si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta.
Nelle gare degli Ottavi di Finale ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti.
In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio".
Di seguito, le designazioni arbitrali degli otto match in programma:
ALTAMURA-GUBBIO: Mattia Maresca di Napoli (D'Ettorre-Vitale. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS:Massari)
CAMPOBASSO-LATINA: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco (Fracchiolla-Alessandrino. IV Ufficiale: Manzo. Operatore FVS: Andreano)
CARPI-RAVENNA: Edoardo Gianquinto di Parma (Fenzi-Cerrato. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Rosania)
DOLOMITI BELLUNESI-DESENZANO: Andrea Bortolussi di Nichelino (Singh-Allievi. IV Ufficiale: Zago. Operatore FVS: Petarlin)
POTENZA-BARI: Matteo Dini di Città di Castello (Cozzuto-Raccanello. IV Ufficiale: Esposito. Operatore FVS: Ferraro)
SAVOIA-SORRENTO: Riccardo Dasso di Genova (Martinelli-Pignatelli. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Marchese)
SPEZIA-LIVORNO: Filippo Colaninno di Nola (Galasso-Rignanese. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Manzini)
UNION BRESCIA-CITTADELLA: Cristiano Ursini di Pescara (Macripò-Di Meo. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Arshad)