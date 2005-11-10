Diego Lopez inizia la nuova avventura dopo il Genoa: è il Chief Football Officer del Burnley

Il Burnley Football Club ha annunciato con entusiasmo la nomina di Diego Lopez come nuovo Chief Football Officer, segnando ufficialmente l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della società. Nel suo nuovo ruolo, il trentasettenne dirigente spagnolo supervisionerà la gestione dell'area tecnica, le strategie di calciomercato e l'intera struttura sportiva del club. López arriva in Inghilterra dopo l'esperienza in Serie A con il Genoa, dove ricopriva l'incarico di Chief of Football, portando con sé una leadership consolidata e una lunga esperienza nella valorizzazione dei talenti in contesti ad alto rendimento. Il presidente Alan Pace ha sottolineato come la scelta miri a innalzare gli standard dell'intera società attraverso la profonda conoscenza dei mercati europei vantata dallo spagnolo.

Nel commentare il suo insediamento, Diego López ha espresso grande entusiasmo per la nuova sfida: «Non vedo l'ora di iniziare a esplorare il grande potenziale di questa società. Comprendo perfettamente la nostra missione e credo fermamente in ciò che il Burnley potrà diventare nei prossimi anni se lavoreremo tutti nella stessa direzione con totale determinazione. Fin dai primi colloqui con Alan, è emersa una reale ambizione supportata da un piano ben strutturato».

Il neo dirigente ha infine voluto rivolgere un pensiero speciale alla piazza e alla comunità locale, sottolineando il legame viscerale tra il club e la sua gente: "Questa squadra rappresenta tutto per la città e i suoi abitanti. Voglio che i nostri tifosi si rispecchino nel modo in cui giochiamo, nei profili che acquisteremo e nell'identità con cui rappresenteremo la società. Il lavoro inizia adesso". Nei prossimi giorni, López rilascerà ulteriori dichiarazioni ai sostenitori attraverso i canali ufficiali del Burnley.