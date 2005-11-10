Il riscatto dell'11. Belotti trascina il Modena e riabilita quel numero sulle sue spalle

Era l'estate del 2022, e Andrea Gallo Belotti, per la prima volta in carriera, sceglieva la maglia numero 11; era quella della Roma. Prima di quel momento, la 93 e la 9 all'AlbinoLeffe, la 30 e la 99 al Palermo, poi ancora la 9, nella sua lunga avventura a Torino. Seguono la 20 alla Fiorentina, la 19 al Cagliari e al Benfica, con la 11 che torna al Como. E poi al Modena, dove riabilita quel numero che non gli aveva portato particolarmente fortuna.

Un avvio stratosferico con i canarini.

Non sappiamo se Belotti sia o meno scaramantico, non vogliamo quindi scomodare la smorfia napoletana o aspetti esoterici che vedono il numero 11 come "numero maestro" legato al rinnovamento e alla forza interiore, fatto sta che finora, con quelle due cifre sulle spalle, non aveva brillato. Se si considerano solo i campionati, come si farà per il Modena (in corsa solo nel torneo di Serie B), l'attaccante - e ribadiamo con l'11 indosso - ha segnato tre gol in un anno e mezzo nella capitale, due nei sei mesi comaschi; adesso, in 5 gare non giocate neppure per intero (sono 185 i minuti che lo hanno visto in campo), sono già 5 le reti, per altro quasi tutte valevoli di punti. Un gol ogni 37', e la sfida al Vicenza alle porte.

Insomma, quel numero 11 ha sfatato tutti i tabù.

In B si segna poco, il Gallo è a un passo dalla vetta della marcatori.

Si segna poco in Serie B, e il classe 1993 è già sul secondo gradino del podio, a una rete di distanza dai capocannonieri, Cristian Shpendi del Cesena e Daniel Mosquera dell'Hellas. Viene da chiedersi quali sarebbero i numeri se fosse arrivato a inizio stagione - dove era vittima di un infortunio -, ma se adesso le premesse sono queste...