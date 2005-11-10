Entella, Di Mario suona la carica in vista dell'Avellino: "Vogliamo di nuovo i tre punti in casa"

"Stiamo molto bene, siamo un gruppo formidabile e questo rende più facile recuperare energie: giocare subito, poi, è un'occasione importante che ci permette di rimetterci in carreggiata, per andare avanti su questa che è la strada giusta": così, alla vigilia della sfida contro l'Avellino, il difensore della Virtus Entella Stefano Di Mario, che ha parlato in vista della 9ª giornata del campionato di Serie B

A Chiavari, come detto, arriverà un Avellino che - come i Diavoli Neri - ha perso l'ultima gara: "Sarà una partita tosta, dove anche i dettagli faranno la differenza, lo fanno in tutte le gare ma soprattutto in questa dove qualche energia fisica verrà meno. Si dovrà essere bravi, portando sempre avanti le nostre idee. Giocheremo in casa, che lo scorso anno è stato un po' il nostro fortino, e vogliamo riproporci questo anno con un gioco molto fluido, vogliamo riavere i tre punti nel nostro stadio".

Conclude con una sul personale: "Io sto molto bene, sento la fiducia di tutto l'ambiente e questo mi fa dare molto di più".