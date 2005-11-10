Allegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo

Poteva andare peggio. Ma anche meglio: le due giornate di squalifica, con multa da 10.000 euro, toglieranno Massimiliano Allegri al Napoli per la gara con la Juventus. Il club partenopeo non ci sta e, come vi avevamo anticipato, presenterà ricorso alla Corte Sportiva d’Appello contro il provvedimento del Giudice Sportivo. Il pronunciamento è atteso in tempi rapidi.

E la Procura Federale?

L’ufficio guidato da Giuseppe Chiné, che peraltro era presente al Maradona in occasione di Napoli-Roma, valuta il da farsi. Nel provvedimento del Giudice Sportivo si fa riferimento alle frasi pronunciate negli spogliatoi. E la sanzione è stata irrogata anche tenendo conto del rapporto degli ispettori della Procura Federale, relativo a frasi proferite negli spogliatoi.

C’è da capire se la dichiarazione più “rischiosa” di Allegri - “Gli hanno dato la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan” - possa considerarsi assorbita da questo provvedimento. E, in seconda battuta, se la Procura Federale può aprire un fascicolo: tecnicamente, quella frase - che potrebbe essere sanzionata in base all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, e nel caso ci sarebbe una multa anche per il club, che non si è mai dissociato - non è stata ascoltata dagli ispettori, ma riferita da persone presenti nella pancia del Maradona e poi riportata da giornali, agenzie e siti web. Seguiranno aggiornamenti.