Roma, Emanuele Lulli firma oggi pomeriggio fino al 2031: contratto a salire più bonus

Questo pomeriggio Emanuele Lulli firmerà il contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno del 2031. Il difensore avrà un contratto a salire con una base fissa - sotto il milione di euro - più premi basati a prestazioni individuali e di squadra. Un qualcosa di impensabile fino a pochi mesi fa, considerando che non era titolare fisso nemmeno con la Primavera.

Poi il Gasp

All'inizio di quest'annata è stato aggregato, ma era pronto a finire all'Avellino in prestito. Il tecnico invece ha deciso di rispondergli così: "Tu non te ne vai da qua, tu resti", salvo poi metterlo in campo per 401 minuti in sei gare di questa stagione.

L'apprezzamento di Gianluca Falsini

Nei giorni scorsi era stato il suo ex tecnico a parlare dei miglioramenti. "Inizialmente non era stato preso in considerazione, il mio merito è stato quello di spostarlo nella sua attuale posizione che ricopre con Gasperini. Prima giocava mezzala, l’ho spostato terzino in una difesa a 4 e chiaramente quando passavamo a 3 giocava quinto come sta facendo adesso. È un ragazzo con delle qualità morali incredibili, veniva al campo e sapeva che non era tra i più bravi ma che aveva delle potenzialità straordinarie. Quello che sta facendo oggi è tutto merito suo e di Gasperini che l’ha valorizzato".