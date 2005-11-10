Inter, non c'è solo Lavelli. I talenti dell'U23 che possono andare "in soccorso" di Chivu

Una stagione che è partita in salita quella dell'Inter U23 nel Girone C di Serie C, ma che si sta piano piano raddrizzando, considerando che i nerazzurri hanno centrato la zona playoff avendo una gara da recuperare; grande lavoro quello svolto dal tecnico Stefano Vecchi, che chiaramente non è funzionale solo alla citata formazione ma anche alla prima squadra. La prova di tutto ciò, è stata Matteo Lavelli, ieri determinante per portare alla vittoria i lombardi nel lunch match contro la Fiorentina.

Carenza di alternative in attacco, ma i baby hanno dato garanzie.

Non è un caso isolato quello di Lavelli, considerando che lo scorso anno si è messo in luce il classe 2007 Mattia Mosconi, duttile elemento che può ricoprire non solo ruoli puramente iper offensivi ma anche quello di esterno. E che dire di Jan Zuberek? Ha anche già esperienza in Serie B, e può rappresentare un'ottima alternativa a Pio Esposito. Certo, non ha l'esperienza di Lautaro o Thuram, e il 'piano B' esperto è forse quel che manca, ma se non si azzarda mai, i giovani non maturano. Costantemente monitorato da Chivu, che lo ha voluto anche nella tournée estiva, Jamal Iddrissou.

La difesa ha dimostrato eccessive fragilità.

Soprattutto nelle gare europee, la squadra di Chivu ha mostrato non eccessiva fragilità, e chiaramente non si può pensare di andare a scovare nella squadra B un leader di esperienza, ma non meraviglierebbe vedere titolare Leonardo Noah Bovio, altro elemento molto attenzionato dal tecnico che lo ha voluto nel ritorno estivo in Germania; grande personalità in Serie C, però, è stata mostrata dal classe 2008 Leon Jakirovic, elemento per altro ben strutturato fisicamente. Per quel che invece concerne la fascia destra, che soffre l'assenza di Dumfries, Mike Aidoo è forse il prospetto maggiormente in prospettiva (ci vanga perdonato il gioco di parole): ottimo in fase di copertura, ha anche una discreta fisicità.

Il centrocampo può aspettare.

Salvo eventuali emergenze future, considerando che si è ancora a inizio stagione e ci sono ancora in mezzo le pause Nazionali che possono dare mille risvolti, la zona nevralgica del campo sembra per ora a posto: i centrocampisti dell'Under 23 possono al momento attendere.