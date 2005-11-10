Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Cagliari. Inevitabile, per l'allenatore giallorosso, tornare anche sul post Napoli-Roma e sullo sfogo di Massimiliano Allegri che nella pancia del Maradona aveva attaccato: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan".

Prova amarezza per le parole di Allegri sulla Champions nel postpartita di Napoli-Roma?

"Non ho sentito, le avete riportate voi. Ci sono i numeri e le testimonianze di quelle che sono state tutte le nostre partite l'anno scorso. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che è stata sicuramente infelice".

Cosa la rammarica maggiormente e cosa manca per fare quel passo e vincere queste partite?

"Sono partite equilibrate, abbiamo avuto la concreta opportunità per andare sempre in vantaggio. Si gioca sulla qualità della realizzazione, sabato ci siamo trovati sotto 2-0 e sembrava difficile, sul 2-2 pensavamo di poterla vincere e dopo il 3-2 sembrava persa. L'abbiamo ripresa, ci sono molte sfaccettature nelle partite. Così come con l'Inter e il Real Madrid, noi dobbiamo guardare la valutazione dei 90 minuti. Abbiamo avuto difficoltà per le qualità degli avversari, ma credo che la Roma ne sia sempre uscita bene. Usciamo consapevoli di aver giocato alla pari con queste squadre, sicuramente non un centimetro in meno".