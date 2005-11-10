Empoli, Andreoletti verso la sfida al Cesena: "C'è voglia di tornare protagonisti in positivo"

Archiviata la sconfitta con il Vicenza, in casa Empoli è tempo di pensare alla gara col Cesena, in programma domani in occasione del turno infrasettimanale di Serie B (9ª giornata). A fare il punto della situazione sul momento azzurro, è stato il tecnico Matteo Andreoletti.

"Abbiamo voglia di scendere in campo e di essere protagonisti in positivo, cosa che nella scorsa gara non siamo stati - riferiscono i canali ufficiali del club -. C’è la voglia di tornare a giocare per fare una prestazione gagliarda contro una squadra che vorrà dire la sua dopo aver perso il derby con il Modena: noi, però, abbiamo le caratteristiche e la volontà per disimpegnarci al meglio. E arriveremo al confronto stando bene, abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori. Chiaro che qualcuno non sarà al 100% e non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma il fatto di avere tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione di Curto squalificato, è uno degli spunti più positivi per questa gara"-

Conclude: "Penso che in questo momento non basti più il solo impegno per uscire da questa situazione. Dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’abnegazione i ragazzi sono stati encomiabili. Però la Serie B non ti permette più di accontentarti dell’impegno ma devi alzare il livello dal punto di vista tecnico. E anche dell’attenzione perché non possiamo avere amnesie o commettere errori palesi come accaduto nella scorsa partita. Abbiamo la voglia di fare una prestazione di grande intensità, che abbiamo sempre avuto, grande determinazione, ma anche una gara qualitativamente superiore rispetto a quella con il Vicenza”.