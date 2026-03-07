Live TMW Cagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"

Un sabato pomeriggio grigio per il Cagliari che, alla Unipol Domus, si deve arrendere al Como. La squadra di mister Fabio Pisacane non è riuscita a strappare i tre punti ai lariani, lasciando il terreno di gioco al triplice fischio con un risultato di 1-2. Al termine della partita il centrale rossoblù Juan Rodriguez ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 17:20 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 18:05 Inizia la conferenza stampa.

Come procede il tuo ambientamento?

"Mi sto adattando bene, anche se arrivo da un Paese dove non si gioca a questo ritmo. Sto crescendo partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Questo è un bene anche a livello fisico".

Come valuti la partita che avere giocato oggi?

"Credo che abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. Hanno tanti giocatori forti, di qualità, ma noi abbiamo fatto comunque una buona partita sotto tutti gli aspetti".

Dove pensi di dover migliorare?

"Ho tanti aspetti dove devo crescere. La Serie A è molto diversa dal calcio uruguaiano, ma credo che piano piano mi stia adattando bene allo stile di gioco e alla velocità di questo campionato".

Ore 18:08 Termina la conferenza stampa