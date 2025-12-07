Live TMW Cagliari-Roma, mister Gasperini: "L'espulsione ha cambiato tutte le carte in tavola"

Non la migliore partita quella giocata dalla Roma alla Unipol Domus contro il Cagliari. La compagine di mister Gasperini si è vista scippare i tre punti dai padroni di casa rossoblù e resta loro l'amaro in bocca per una gara non disputata al meglio. Al termine del match il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Cosa si poteva fare di più oggi?

"Nel primo tempo era la gara che ci aspettavamo, abbiamo cercato di fare una partita un po' più tecnica ma il Cagliari è stato bravo. L'espulsione poi ha cambiato le sorti della gara, abbiamo concesso qualcosina di troppo e fatto qualche errore di troppo. L'espulsione è stata data per un fallo da ultimo uomo, ma non ne ho ancora parlato con nessuno, non ho chiesto spiegazioni nemmeno all'arbitro".

Un problema della Roma può essere la mancanza di gol? State già pensando al mercato?

"Credo sia troppo presto per parlare di gennaio e mercato. Adesso non è sicuramente il momento. Noi vogliamo prima recuperare i giocatori che abbiamo in rosa e cercare di gestire loro al meglio".

Se non ci fosse stato il rosso, pensava di fare cambi diversi?

"Certo, assolutamente, ma non siamo riusciti proprio per l'espulsione. Speravo comunque di riuscire a cambiare e dare qualità, ma non ci siamo riusciti".

Crede che il Cagliari ci abbia messo più voglia e cuore?

"No, ma sicuramente sono stati più bravi e hanno speso tante energie. Così come non penso sia mancato l'impegno, semplicemente non siamo stati troppo bravi. Questo è un momento del campionato dove le partite sono molto spezzettate e molto agonistiche".

