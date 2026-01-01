Bologna-Roma, le probabili formazioni: euroderby senza segreti, Orsolini vs Malen

L’Italia prova a rialzare la testa dopo l’ennesima batosta in Champions, anche se l’urna di Nyon non è stato particolarmente benevola riservando uno scontro fratricida in Europa League che avrà come conseguenza diretta l’ulteriore riduzione della già scarna pattuglia di squadre ancora in corsa nelle competizioni europee, con buona pace del ranking stagionale. Bologna e Roma si affrontano stasera al Dall’Ara nel primo atto di un doppio confronto senza segreti, valido per gli ottavi. L’unico aspetto positivo in tutto ciò è dato dalla certezza di qualificare almeno una delle due per il turno successivo. A dirigere l’euroderby sarà il fischietto tedesco Sven Jablonski. Calcio d’inizio alle ore 18:45.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Lo scivolone casalingo in casa col Verona ha bruscamente interrotto la serie di cinque vittorie consecutive, confermando gli imbarazzi di quest’anno in casa. Italiano ritrova Miranda e Heggem, restano esclusi dalla lista dei convocati i fuori lista Helland e De Silvestri. Joao Mario e Zortea sulle corsie esterne, in mediana si rivede Freuler. Buone chance di ritrovare la maglia da titolare per Pobega. Giochi aperti sulla trequarti, Dallinga sembra leggermente favorito su Castro per guidare l’attacco.

COME ARRIVA LA ROMA - Un solo punto nelle ultime due gare per i giallorossi, agganciati al al quarto posto dal Como e passati dal potenziale +7 sulla Juventus a un risicato +1 sui rivali da gestire nelle restanti dieci giornate. Difficile il recupero di Soulé, regolarmente in gruppo invece Hermoso. Gasperini deve fare i conti con la squalifica di Mancini, però ritrova Ndicka: la scelta per completare il reparto ricadrà con ogni probabilità su Celik e Ghilardi, mentre Rensch dovrebbe agire a destra. Davanti non si prescinde dall'inamovibile Malen.