Cagliari, seduta in vista della Juventus: Yerry Mina regolarmente in gruppo
Seduta di allenamento di avvicinamento alla sfida contro la Juventus per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. I sardi affronteranno la Juventus nella 21^ giornata di Serie A, gara in programma sabato alle 20.45. Questo il report della società sarda:
"I rossoblù di mister Pisacane sono scesi in campo al CRAI Sport Center in vista del match contro la Juventus, anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 17 gennaio (ore 20.45) all’Unipol Domus. La seduta è cominciata con una sessione di attivazione tecnica; a seguire gruppo impegnato in partite a tema. L’allenamento è proseguito con una partita giocata su spazi ridotti, a chiudere serie di conclusioni a rete. Si è allenato regolarmente con la squadra Yerry Mina. Domani, venerdì 16, allenamento fissato al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match: appuntamento alle ore 12.30, diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio".