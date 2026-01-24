Cagni rimprovera Lucca: "Poco professionale ed educato non salutare i tifosi del Napoli"

Mister Luigi Cagni, intervenuto a Radio Marte, ha commentato il doppio addio di Lang e Lucca in casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni, anche in vista del big match Juve-Napoli:

"Lang? Non ha espresso le sue potenzialità. Le partite le vinci sulle fasce laterali, è lì che riesci a creare superiorità numerica. Questo è mancato a Lang. Giovane? Non lo conosco bene, ma chi viene da fuori in Italia soffre. A Napoli la pressione è elevata, la Serie A è difficoltosa. Il brasiliano conosce la Serie A, dove ha disputato 21 partite fin qui ma Verona è una cosa e Napoli un’altra; io avrei scommesso su Lucca. Il Lucca visto ad Udine era tutta un’altra cosa rispetto a quello visto all’ombra del Vesuvio. Mi dispiace che non abbia voluto salutare i tifosi del Napoli. Ho trovato il mancato saluto poco professionale e poco educato. Dopo tutti questi infortuni forse Conte deve cambiare qualcosa sotto l’aspetto della preparazione.

Non so se si tratti di questo, ma in quell’ambito qualcosa deve farlo. Parlare coi giocatori più esperti può essere di aiuto. Sarà lui a trovare la soluzione per il gran numero di infortuni. Non è solo perché si gioca ogni 3 giorni. In Premier si gioca ogni due giorni e si va a mille. Juve-Napoli? Se vuoi difenderti, devi avere giocatori in grado di partire in contropiede. In questa situazione occorre portare a casa il risultato, altrimenti l’Inter oggi scappa perché sfida il Pisa. Il Napoli dovrà adeguarsi alle situazioni difficili, ed anche alle caratteristiche dell’avversario e Conte lo sa fare bene. Yildiz e Conceicao sono molto veloci. Il Napoli di contro ha un centrocampo ottimo, Spinazzola lo adoro. Il primo pensiero che il Napoli dovrà fare è non prendere gol".