Cagni: "Altro che snobbare la Champions, Conte non vuole perdere nemmeno a carte"

La sconfitta del Napoli contro il Benfica viene letta soprattutto attraverso la lente della stanchezza fisica e mentale. A Radio Marte l'allenatore Gigi Cagni ha spiegato come "i troppi impegni ravvicinati, uniti alla lunga lista di infortunati, stiano limitando in modo evidente le rotazioni a disposizione di Antonio Conte. Una rosa ridotta, infatti, costringe i titolari a un dispendio di energie superiore, incidendo sia sul rendimento atletico sia sulla lucidità mentale, messa a dura prova anche dalle recenti sfide contro Roma e Juventus".

Nonostante ciò, Cagni sottolinea come Conte non abbia alcuna intenzione di snobbare la Champions League: “Snobbare la Champions? Non è il tipo che si arrende, non vuole perdere nemmeno a carte. Con una rosa al completo, il tecnico potrebbe alternare maggiormente gli uomini; se invece l’emergenza dovesse prolungarsi, allora potrebbe diventare inevitabile una riflessione sulle priorità stagionali".

Guardando al prossimo impegno, in campionato contro l'Udinese in trasferta, l’analisi di Cagni vira verso l’ottimismo: "A Udine penso possa andare meglio, perché c’è un giorno in più di riposo e perché dal punto di vista mentale la partita è meno stressante. Il calcio non è come il tennis, dove si gioca anche il giorno dopo: negli sport di contatto il contrasto e il duello fisico impegnano molte energie”.