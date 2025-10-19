Como, il discorso di Fabregas post-Juve: "Sono orgoglioso di voi, c***o. Mentalità vincente"

"Voglio dire solo una cosa. Sono così orgoglioso di voi, cazzo". Comincia così il discorso di Cesc Fabregas, accerchiato da tutti i giocatori del Como in solenne silenzio di fronte all'allenatore dopo il trionfo per 2-0 contro la Juventus oggi e il sesto posto in classifica di Serie A. Il tecnico spagnolo si è rivolto a tutta la squadra per analizzare il risultato grandioso ottenuto nel big match con i bianconeri, sottolineando gli step di crescita compiuti e non solo.

"Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente - le parole riportate dai canali social del Como -, ma quello che avete fatto è stato molto difficile. Ma vedete cosa abbiamo fatto, abbiamo corso. Abbiamo corso, 1 minuto, 20 minuti, 10 minuti, non mi interessa. Bisogna avere la cazzo di mentalità vincente in questo club. In questa squadra. Grazie mille, continuiamo così".

Alla fine l'urlo liberatorio di tutto il gruppo e Cesc Fabregas che poi si dirigerà verso la Curva del Como per prendersi l'abbraccio dei tifosi che sono tornati ad appoggiare la squadra dopo essersi assentati per 4 partite - per solidarietà nei confronti dei comaschi bisognosi dopo i disastri generati dall'alluvione. Festeggiamenti, grinta e sorrisi rivolti a tutti i presenti al Sinigaglia per il traguardo storico di oggi. Perché il Como non vinceva da 73 anni con la Juventus.